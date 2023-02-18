Как выбирают имена детям в королевских семьях: вы будете поражены

Зная эти правила, можно предположить, как назовут новых наследников престола.

Дети знатных особ с самых ранних лет понимают своё исключительное положение и статус в обществе. Особенно ярко об этом говорят их имена, которые выбираются с помощью четкого регламента.

Первым пунктом, которому новоиспеченные родители должны следовать, является приверженность традициям. Так заведено, что в королевских семьях наследникам дают имена, состоящие из трёх или четырёх частей. Например, принц Уэльский — это Уильям Артур Филипп Луи.

Также представители «голубых кровей» должны помнить о своих предках и в знак уважения называть своих детей в честь той или иной знатной особы.

Так произошло и с внучкой Елизаветы ll. Ее второе имя Виктория, отсылает к великой английской королеве, правившей страной более ста лет назад.

И последним, но не самым маловажным критерием является то, как звучит имя наследника. Оно все ещё должно быть модным и запоминающимся.