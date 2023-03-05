«Как вы низко пали»: фото Волочковой с раздвинутыми ногами до глубины души потрясло народ

Фанаты высказали все, что думают об артистке.

Анастасия Волочкова привлекает внимание публики не только своими карьерными успехами, но и весьма откровенными публикациями. Балерина не стесняется делиться раскрепощенными записями, которые шокируют ее подписчиков.

Так, несколько дней назад в ее социальных сетях появился кадр, на котором Волочкова красуется шпагатом, ставшим ее фирменной карточкой. В подписи к записи она призывает всех недовольных ее образом жизни перестать следить за ней в блогах.

«У меня все прекрасно! Шпагат на месте. Ноги раздвигаются на полный размах при различных обстоятельствах», — пишет балерина.

Внимательные поклонники не прошли мимо смелой публикации. В комментариях фанаты осудили Волочкову за очередное привлечение внимания, призвали быть скромнее и не выставлять свою фигуру напоказ.