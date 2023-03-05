«Как вы низко пали»: фото Волочковой с раздвинутыми ногами до глубины души потрясло народ
Фанаты высказали все, что думают об артистке.
Анастасия Волочкова привлекает внимание публики не только своими карьерными успехами, но и весьма откровенными публикациями. Балерина не стесняется делиться раскрепощенными записями, которые шокируют ее подписчиков.
Так, несколько дней назад в ее социальных сетях появился кадр, на котором Волочкова красуется шпагатом, ставшим ее фирменной карточкой. В подписи к записи она призывает всех недовольных ее образом жизни перестать следить за ней в блогах.
«У меня все прекрасно! Шпагат на месте. Ноги раздвигаются на полный размах при различных обстоятельствах», — пишет балерина.
Внимательные поклонники не прошли мимо смелой публикации. В комментариях фанаты осудили Волочкову за очередное привлечение внимания, призвали быть скромнее и не выставлять свою фигуру напоказ.
«Как вы низко пали», «Ну какой нормальный и адекватный человек так раскорячится и будет ждать похвалы...», «Давно пропало все уважение», — пишут подписчики.