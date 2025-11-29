Как «Войну и мир»: перед выходом 2-й части «Чебурашку» с Гармашем «заставят посмотреть» миллионы россиян

Меню
29 ноября 2025 13:17
Революция в сфере рекламы фильмов.

Режиссер Артем Михалков выступил с неожиданной инициативой, которая может перевернуть представление о школьной программе. На церемонии вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка» он заявил, что такие семейные фильмы, как «Чебурашка», должны стать частью обязательного школьного просмотра, как и «Война и мир», которые современные школьники смотрят в виде фильмов/сериалов.

«Таких фильмов очень много. От „Волшебника Изумрудного города“ до „Чебурашки“», — пояснил Михалков, подчеркивая, что современное качественное кино для всей семьи не просто развлекает, а заставляет «и переживать, и думать, и любить».

Эта идея не возникла на пустом месте. Ранее его отец, Никита Михалков, хотя и назвал «Чебурашку» Дмитрия Дьяченко «лубком», признал главное — это кино, которое люди хотят смотреть.

«Вообще успешная картина — это та, на которую люди ходят по нескольку раз. Она собирает кассу», — констатировал оскароносный режиссер.

Инициатива Артема Михалкова по сути предлагает заставить посмотреть фильм миллионы россиян в преддверии выхода продолжения. Но, думается нам, дети охотно отвлекутся от гранита науки ради кино.

Ведь если уж «Чебурашка» смог объединить в кинотеатрах бабушек и внуков, почему бы ему не сделать то же самое в школьных классах?

Пока Министерство просвещения размышляет над инициативой, можно предположить, что это предложение вызовет жаркие споры. С одной стороны — классическая литература, с другой — Чебурашка, который «такой один».

Бюджет почти 500 млн рублей и Лукьяненко в сценаристах: у новых «Смешариков» все шансы стать национальной сенсацией — про «Чебурашку» все забудут.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
