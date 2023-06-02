Как воспитывали детей в СССР: сегодня родители до такого не додумаются

Во времена Советского Союза подход к воспитанию подрастающего поколения, можно сказать, кардинально отличался от сегодняшнего. Тогда мало кто задумывался о психологических травмах, которые получит ребенок после наказания. Как не думали и о том, что такие методы — это физическое и психологическое насилие над детьми. Главной задачей советских родителей было вырастить честного и порядочного человека. Ребенка, которым можно было гордиться.

И для достижения этой высокой цели в ход шли порой нестандартные и довольно жестокие методы. Одним из таких необычных педагогических приемов поделился известный артист и ведущий программы «Жди меня» Игорь Кваша. Он рассказал, что был очень сложным ребенком, который доставлял множество проблем своим родителям. Он плохо ел, плохо спал, плохо себя вел. Тогда его отец решил раз и навсегда проучить маленького хулигана.

Он записал на пластинке имитацию радиопередачи. И незаметно включил ее, когда в один из вечеров семья собралась поужинать. В передаче долго говорилось о том, как плохо себя ведет мальчик Игорь. Такого позора на всю страну юный сорванец вынести не мог. Ведь о его проделках узнал не только весь СССР, но и сам товарищ Сталин. Завершающим аккордом стали звонки от родственников, которые интересовались, слышал ли Игорь радиопередачу о себе. С тех пор ребенка будто подменили, и он слушался родителей во всем.