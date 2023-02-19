Как влюбить в себя успешного мужчину: секрет раскрыли в культовом советском фильме

Пожалуй, ни одна женщина не откажется выйти замуж за состоятельного и успешного мужчину. Другое дело, что далеко не каждая сможет влюбить в себя того, кто занимает высокое положение в обществе.

Этой темы не раз касались в книгах и фильмах, но раскрыть секрет удалось лишь в культовой ленте Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Зрители помнят, как героиня Ирины Муравьевой пыталась заполучить богатого ухажера, но тщетно.

В одной из сцен с ее участием звучит такая фраза: «Чтобы стать генеральшей, надо сначала выйти замуж за лейтенанта. Да помотаться с ним по гарнизонам». Однако Людмила Свиридова лишь отмахнулась от наставления коллеги. И зря.

Еще Уинстон Черчилль говорил: «Ни одна звезда не засияет, пока не найдется человек, который будет держать сзади черное полотно». Один из самых влиятельных политиков на мировой арене никогда не скрывал, что вряд ли бы добился подобных высот без поддержки, любви и заботы своей преданной супруги — Клементины Хозьер. Тем самым он ясно дал понять, что самый верный способ обзавестись успешным мужем — это самой сделать его таким.