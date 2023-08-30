Как влюбить в себя мужчину-Овна: такой способ не для всех

Вопрос “Как понравиться Тому Самому Мужчине?” будет волновать прекрасный пол во все времена. У каждой дамы свои секреты обольщения - одни предпочитают полагаться на силу собственных чар, другие пускают в ход магические уловки, не брезгуют приворотами и заговорами на любовь. Эксперты в сфере эзотерики убеждены - иногда для того, чтобы привлечь внимание понравившегося мужчины, необходимо выяснить его знак зодиака. Рассказываем, что нужно сделать для того, чтобы покорить сердце огненного Овна.

Овен

Чтобы понравиться мужчине-Овну, необходимо быть ходячим парадоксом. Представителям огненного знака нравятся привлекательные и эффектные девушки, глядя на которых знакомые будут зеленеть от зависти. Но в то же время спутница никоим образом не должна затмевать самого Овна.

Мужчина, рожденный под этим знаком, будет доволен, если избранница станет для него надежным тылом. Овну нравится, когда девушка не перетягивает одеяло на себя, а как будто бы находится немного поодаль, готовая в любой момент исполнить любое его желание.

Особенно Овен ценит в представительницах прекрасного пола покладистый характер.

Да, сам огненный знак не отличается примерным поведением, но разве можно его в этом винить? Ведь подопечные Марса никогда не были паиньками, как говорится, видели глазки, что покупали.

А вот избраннице лучше быть тише воды, ниже травы. Овен уверен, что такая женщина рядом будет прекрасно его уравновешивать. Кроме того, инициатива в отношениях должна исходить от мужчины, и никак иначе! Во всяком случае, нужно, чтобы Овен думал, что выбор сделал он, а не наоборот.

Будет замечательно, если вторая половинка Овна проявит искренний интерес к его хобби.

Представителю огненного знака будет недостаточно стандартных вежливых “угу” и “как интересно” в процессе беседы, ему важно, чтобы девушка в самом деле разделяла его увлечения.

Еще один пунктик Овна - это комплименты. Мужчины, рожденные под этим знаком, падки на красивые слова. Если избранница не станет скупиться на похвалы, Овен будет ее на руках носить. Ну и, конечно, сам в долгу не останется - осыпет комплиментами.

Жизнь с мужчиной, рожденным под знаком Овна, имеет как плюсы, так и минусы.

Некоторые дамы не готовы играть по правилам, которые устанавливает огненный знак. Это вполне нормально - каждый сам вправе решать, какие отношения ему подходят, а гороскоп помогает заранее увидеть все подводные камни.