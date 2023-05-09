Как вернуть бывшего мужа: способ Юлии Меньшовой стоит взять на заметку

Сегодня брак Юлии Меньшовой и Игоря Гордина можно назвать примерным. Они воспитывают двоих детей и кажутся вполне счастливой супружеской парой. Но в семье не всегда была такая идиллия.

Возлюбленные с трудом пережили один из кризисов совместной жизни, и все закончилось разводом. Знаменитая актриса поступила мудро, поскольку весь процесс прошел достаточной спокойно, поэтому не было никаких громких скандалов вокруг расставания. Впрочем, отношения не могли в одночасье прекратиться. У супругов был сын и дочь, которые отчаянно нуждались в любви и заботе родителей.

Прошло четыре после развода, но Юлия с Игорем продолжали проводить время вместе ради своих детей. В частности, они отправились в совместный отпуск, который и разжег в их сердцах былые чувства. А благодаря тому, что пара рассталась мирно и без скандалов, они смогли быстро сойтись.