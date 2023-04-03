Как ведут себя Рак, Рыбы и Скорпион, когда хотят вас бросить: лучше подготовиться

Расставание с любимым человеком всегда приносит боль, особенно когда оно происходит совершенно неожиданно. Слова “Давай поставим точку в отношениях” становятся как гром среди ясного неба. Постепенно в памяти начинают всплывать моменты, которые намекали на скорый разрыв, но не были замечены или восприняты всерьез. По словам астрологов, каждый знак зодиака перед тем, как бросить партнера, начинает вести себя определенным образом. Рассказываем, какие особенности в поведении водных знаков являются тревожными звоночками.

Рак

Для представителей водного знака нет ничего важнее эмоциональной связи со своим партнером. Они хотят проводить с ним как можно больше времени, знать его мнение по любому поводу, говорить с ним на важные темы.

Если Рак начинает проводить со второй половинкой все и меньше и меньше времени, это повод серьезно задуматься, все ли в порядке в отношениях. Одна из причин, по которой этот знак отдаляется - у него появился кто-то еще.

А может быть, никого и нет, но Рак чувствует, что эмоциональная связь значительно ослабла, и не находит в себе ресурсов для того, чтобы все исправить. А это верный признак того, что его любовь стала меньше или вовсе исчезла.

Скорпион

Не секрет, что Скорпион по своей натуре - один из самых ядовитых знаков. Он способен жалить окружающих своими замечаниями так болезненно, как никто другой. Исключение составляет лишь любимый человек.

Того, к кому представитель водного знака испытывает особые чувства, он сознательно щадит.

Но если вдруг начинает больно кусаться, значит, партнер стал менее значимым и с ним можно не церемониться.

Когда на смену признаниям в любви и комплиментам приходят ощутимые колкости, пора бить тревогу. Или уходить первым, не дожидаясь момента, когда Скорпион нанесет решительный удар.

Рыбы

Забота о любимом человеке - вот чему Рыбы готовы посвящать все свободное время. Они постоянно придумывают, как сделать жизнь партнера более приятной, легкой, романтичной.

Неважно, о чем идет речь - о завтраке в постель, ужине-сюрпризе или о чем-то более масштабном и серьезном, представители водного знака не жалеют времени и сил, чтобы порадовать своего избранника.

Но как только у Рыб опускаются руки и они перестают окружать вторую половинку внимание, становится очевидно - их любовь и терпение иссякли, совсем скоро знак сделает заявление, что хочет расстаться.