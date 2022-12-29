Как ведьма: постаревшая и морщинистая Алферова обескуражила россиян

Советская актриса Ирина Алфёрова до сих пор продолжает сниматься в фильмах. Женщина не скрывает, что с трудом привыкала к возрастным изменениям. Однако они не остановили ее от работы над новыми проектами.

Одним из них стала кинокартина «Старые Шишки». Название действительно намекает зрителям о почтенном возрасте главных артистов. Почти все герои — это пожилые люди, которые живут в доме для престарелых и пытаются как-то разукрасить свои серые и скучные будни. Все актеры примерно одного возраста, но вот внешний вид постаревшей Ирины Ивановны особенно возмутил публику.

«Алфёрова как ведьма стала», «Алфёрова была первой красавицей в СССР, а что сейчас… Эх, жалко смотреть на неё вся в морщинах»,- высказались зрители в комментариях к трейлеру фильма.

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