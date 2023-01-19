«Как в такую не влюбиться?»: как изменилась главная красавица русских сериалов

Татьяна Черкасова известна телезрителям благодаря ролям в романтических сериалах. Нежная актриса с притягательной внешностью хорошо вживается в образы изящных и хрупких героинь.

Сразу после своего дебюта в российском кинематографе девушку заметили и за пределами страны. Талантливый итальянский режиссер Франческо Рози пригласил ее в фильм «Перемирие», но карьера артистки все же продолжилась на родине.

Актриса стала все чаще появляться на телеэкранах и ассоциировалась именно с многосерийными картинами. Ее можно было увидеть в таких проектах, как «Адвокат», «СМЕРШ», «Осколки» и «Шеф». После этих успешных работ Татьяну стали по праву считать главной красавицей русских сериалов.

Даже с возрастом она не потеряла своей привлекательности и грациозности. Сегодня Татьяна восхищает поклонников своей почти не изменившейся внешностью.