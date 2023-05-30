Как в СССР такое допустили: правда о семье Абдулова шокирует каждого

Александр Абдулов по сей день остается любимым актером россиян, хотя его уже давно нет на свете. Он построил головокружительную карьеру в кино, чему позавидует каждый. Но мало кто знает, что свой жизненный путь будущий кумир начал с одного неприятного события, о котором он не любил говорить.

Абдулов был третьим сыном в семье Людмилы Александровны и Гавриила Даниловича. Всю беременность женщина была уверена, что у нее родится долгожданная девочка. Людмила Александровна даже запаслась «приданым» в виде пеленок и распашонок розового оттенка. Ее разочарованию не было предела, когда врач сообщил о появлении на свет мальчика.

По иронии судьбы соседка по палате мечтала о сыне, но родила дочь — третью по счету. Женщина переживала, что муж не пустит ее на порог с очередной девочкой, и предложила матери Абдулова обменяться детьми.

Людмила Александровна задумалась и уже было согласилась, но ее муж сказал твердое нет. Так новорожденный Александр остался со своей кровной матерью. Удивительно, что эта история произошла с советскими женщинами, которые славились своей правильностью. И ведь этот циничный обмен состоялся бы, если бы не вмешался отец Абдулова.