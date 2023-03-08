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Как в СССР об этом узнали? Этот советский фильм предсказал появление «Чужого»

8 марта 2023 13:40
Как в СССР об этом узнали? Этот советский фильм предсказал появление «Чужого»

Эти параллели трудно не заметить.

Космос всегда восхищал и одновременно пугал людей. Поэтому, когда Советский Союз впервые отправил человека в это фактически неизвестное пространство, в мире действительно случилась революция, в том числе и культурная.

В стороне не остался и кинематограф. Так, всего через два года после полета Юрия Гагрина на экраны вышел фантастический фильм «Мечте навстречу». Эта советская картина сочетала в себе все главные атрибуты космического блокбастера. В ней присутствовали завораживающие ландшафты другой планеты, а также невероятный саундтрек, пробирающий до мурашек.

Как в СССР об этом узнали? Этот советский фильм предсказал появление «Чужого»

Но одной из главных особенностей стали параллели с более поздними представителями этого жанра. Например, там есть эпизод, в котором космонавты находят инопланетный корабль с мертвым пилотом. По такому же сценарию развивается и сюжет культового триллера «Чужой» от знаменитого Ридли Скотта. В советском фильме есть даже сцена с бурей, которая напоминает кадры из другого творения британского режиссера под названием «Прометей».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Мечте навстречу», 1963
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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