Как в СССР можно было «достать» иностранный автомобиль: ответ вас удивит

Стать владельцем иномарки в советское время было практически невозможно. К тому же представители отечественного автопрома были не хуже зарубежных аналогов. Однако некоторым знаменитостям все-таки удавалась приобрести заветную машину.

Для этого необходимо было стать действительно выдающейся личностью. К примеру, космонавт Юрий Гагарин получил роскошный спортивный автомобиль в дар от французской компании. А балерина Галина Уланова стала обладательнице «Ситроена» благодаря дизайнеру Пьеру Кардену.

Владимир Высоцкий также не остался в стороне. Знаменитый бард передвигался по столичным улицам на роскошном «Мерседесе». И, как показывает официальная статистика того времени, певец был единственным владельцем такой машины.

Но заполучить иномарку могли не только знаменитости. Если человек был достаточно обеспечен, он отправлялся в специальный комиссионный магазин. Там находились автомобили, которые привозили дипломаты, вернувшиеся из зарубежных поездок.