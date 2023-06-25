Как в СССР использовали эти диковинные предметы: сложный тест

Еще лет сто назад технический прогресс рос от десятилетия к десятилетию, сегодня же всевозможные новые гаджеты появляются едва ли не каждый день. Тем, кто не рос в СССР, сложно понять, для чего предназначались вещи, которые порой еще можно найти в закромах у родственников. Например, устройство с боковой ручкой, напоминающее печатную машинку, только на панели представлены не буквы, а цифры. Это арифмометр, с помощью которого можно было производить точные расчеты. По своей сути это калькулятор, только очень громоздкий и несовершенный - в сравнении с современными “собратьями”. Производили в СССР и гаджеты для оздоровления - например, “Угольки” с небольшим продолговатым корпусом. Это устройство включали в сеть и нагревали, а после подносили к тем частям тела, на которые необходимо было производить тепловое воздействие. Сегодня эти и другие предметы кажутся молодежи странными и кустарными, однако в свое время они неплохо облегчали жизнь советских граждан. Да и без этих прототипов не могли появиться на свет более совершенные модели.

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