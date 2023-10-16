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Как в склепе: дом Золотухина поражает скромностью (фото)

16 октября 2023 10:00
Как в склепе: дом Золотухина поражает скромностью (фото)

Легенда сцены сам настоял на таком дизайне.

Валерий Золотухин уже при жизни считался одним из самых успешных и талантливых режиссеров и актеров своей страны. Он подарил зрителям десятки прекрасных ролей, каждый раз поражая публику мастерством перевоплощения. Однако талант и признание совсем не сказались на месте его жизни.

Так, в течение многих лет Золотухин жил в загородном доме в окружении своих близких. И его родные уже после смерти актера решили полностью сохранить комнату мастера. Как оказалось, он проводил время в весьма темном и скудно обставленном помещении. В центре его можно увидеть большой письменный стол, а у стены — шкаф. И, как утверждают родные, Золотухин сам настоял на подобном дизайне.

При этом весь остальной дом отличается ярким стилем. Гостиная и кухня выполнены в светлых тонах, что лишь увеличивает пространство дома.

Неожиданное откровение шокировало поклонников легенды. Зрители отметили, что скромная комната неприятно удивила их, и они никогда бы не поверили, что Золотухин предпочел настолько скудную обстановку.

Как в склепе: дом Золотухина поражает скромностью (фото)
Фото: Global Look Press, кадр из программы «Малахов»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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