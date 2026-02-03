Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Как в сказке: отношения в жизни и кино — с какого кинопроекта началась любовь у Халита Эргенча и Бергюзар Корель

Как в сказке: отношения в жизни и кино — с какого кинопроекта началась любовь у Халита Эргенча и Бергюзар Корель

3 февраля 2026 15:47
Соцсети актера Халита Эргенча, кадр из «1001 ночь»

Актеры являются одной из самых красивых пар в турецком актерском мире.

Сегодня турецкие актеры Халит Эргенч и Бергюзар Корель радуются жизни, воспитывают детей. Но как все начиналось?

Про сериал

В центре турецкого сериала «1001 ночь» находится предприниматель Онур-бей, окруженный вниманием женщин, но не верящий в их искренность. Он боится предательства и стремится сохранить свою власть, не подпуская никого близко к сердцу. Все меняется, когда в его жизни появляется Шахерезада.

На роли Онура и Шахерезады были выбраны актеры Халит Эргенч и Бергюзар Корель. Их имена сегодня известны каждому поклоннику турецких сериалов. Однако тогда никто не подозревал, что этот кастинг станет судьбоносным моментом, началом их личной истории.

Как в сказке: отношения в жизни и кино — с какого кинопроекта началась любовь у Халита Эргенча и Бергюзар Корель

Про актеров

Разница в возрасте в 12 лет между актером и его будущей избранницей, казалось бы, говорит о многом. Когда он уже был сформировавшимся человеком, она еще играла в куклы.

Забавно, но он сначала познакомился с родителями своей будущей любви, работая с ними над одним проектом. До судьбоносной встречи оставалось еще почти два десятилетия. За этот период Эргенч успел построить карьеру, вступил в брак. Его избранницей стала юная студентка. Но, как показало время, этот союз был ошибкой для них обоих.

Затем Эргенч и Корель увиделись случайно в одном из ресторанов. Тогда это не привело к развитию отношений, но, как утверждают оба, произвело неизгладимое впечатление. Дальнейшие события лишь подтвердили это.

Судьба свела их на съемках. А там их чувства вспыхнули с невероятной силой. За считанные месяцы они сблизились. Сейчас они счастливы в браке уже более десяти лет, воспитывая троих детей: двух сыновей и дочь.

Фото: Соцсети актера Халита Эргенча, кадр из «1001 ночь»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
