Как в сказке, но с подвохом: как сложилась судьба победительницы «Холостяка»

В 2013 году на российские телеэкраны вышел первый сезон аналога популярного западного шоу «Холостяк». Его героем стал Евгений Левченко — футболист, который играл за ЦСКА и был в составе сборной Украины. Симпатии спортсмена к стройной блондинке Олесе Ермаковой довольно быстро стали очевидны. В финале он выбрал именно ее. Жизнь девушки должна была сложиться как в сказке, но судьба приготовила ей неожиданный поворот.

Роман Олеси и Евгения после проекта продержался всего 9 месяцев. Влюбленные говорили, что их чувствам помешало расстояние: футболист находился в Голландии, а Ермакова — в России. Еще через год Олеся дождалась заветного предложения: она обручилась с давним приятелем, предпринимателем из Лондона. Вскоре они отметили пышную свадьбу.

Сейчас Олесе уже исполнилось 40 лет. В соцсетях она предпочитает не освещать подробности личной жизни, но подписчики полагают, что детей у нее нет. Ермакова делится деталями ухода за собой, однако до статуса популярного блогера ей еще далеко.