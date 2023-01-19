Как в самолете себя ведет Стас Михайлов: бортпроводница выдала все как есть

Стас Михайлов уже несколько десятилетий носит статус одной из главных звезд отечественной эстрады. Огромные гонорары и успех сделали многих его коллег заносчивыми и высокомерными, однако, как оказалось, слава совсем не повлияла на исполнителя песни «Все для тебя».

По словам стюардессы по имени Алена, которая по долгу службы регулярно оказывается на борту с отечественными знаменитостями, Михайлова смело можно назвать идеальным пассажиром. Он всегда вежлив и никогда не кичится своим положением. Во время полета артист предпочитает спать и пить воду, никак не привлекая к себе внимание.

«Прекрасно, тихо себя ведет. Заходит вместе со всеми, здоровается», — рассказала бортпроводница изданию «Ридус».

При этом Михайлов всегда рад своим фанатам. Музыкант не отказывается сделать снимок и дать автограф даже после тяжелых гастролей.