Как в реальности выглядит Серсея из «Игры престолов»: без макияжа она пугает

Все мы знаем красавицу Серсею Ланнистер из легендарного сериала «Игра престолов» по романам Джорджа Мартина. Золотоволосая, холодная и расчетливая королева Вестероса пришлась по нраву многим.

А вот исполнительница этой роли, британская актриса Лена Хиди, сериальной красотой похвастать не может — природа наградила ее проблемной внешностью, которую не в силах исправить ни здоровое питание, ни спорт.

В 2019 году Хиди записала видео для соцсетей, в котором посоветовала отписаться от нее всем, кто по каким-то причинам недоволен актрисой. В основном она имела в виду как раз критиков своей внешности.

Чтобы показать, что чужие мнения ее не беспокоят, актриса предстала в ролике абсолютно без макияжа. Пользователи сразу отметили прыщи и сыпь на коже звезды, а также скученность зубов на нижней челюсти.

Хейтеры актрисы недоумевали, почему с ее доходами звезда «Игры престолов» не может обратиться к нормальным косметологу и стоматологу. Но нашлись и защитники, отметившие, что лицо Хиди выглядит естественным без фотошопа и «тонны косметики».

Да и сама актриса не обращает внимание на недоброжелателей.