Как в плохом кино: почему гибель звезды Болливуда остается загадкой уже пять лет

Шридеви считалась одной из самых ярких и популярных актрис индийского кино, поэтому новость о ее гибели произвела эффект разоравшейся бомбы. С момента смерти звезды экрана прошло уже пять лет, но до сих пор родные задаются вопросом, что же произошло с видной красавицей.

В 2018 году артистка была гостьей на свадьбе, но торжество закончилось трагедией. Тело Шридеви было найдено в ванной. Прибывшие на место стражи порядка пришли к выводу о том, что артистка, потеряв сознание, захлебнулась и утонула.

Казалось бы, все встало на свои места, но экспертиза показала, что в крови знаменитости был алкоголь. Это известие немало шокировало близких Шридеви и спутало все карты. По их уверению, актриса всегда отказывалась даже от капли спиртного. Что сподвигло знаменитость вдруг приложиться к бутылке, все еще остается загадкой как для широкой общественности, так и для ее семьи.