Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

Османский двор умел не только покупать евнухов, но и «создавать» их.

«Великолепный век» показывает евнухов как людей, которых покупали на невольничьих рынках. Но в Османской империи существовал и другой путь - «создание» слуги-кастрата внутри самой дворцовой машины.

Как пишет дзен-канал Империя со ссылкой на исторические исследования, операции проводили, чтобы пополнить дворцовую систему, в том числе и в Топкапы.

История Газанфера

Евнух Газанфер Ага, знакомый зрителям по сериалу, по данным архивов, происходил вовсе не из мусульманской семьи. Он и его брат Кафер были пленниками из Венеции. После пиратского нападения мальчики оказались при дворе шехзаде Селима - будущего султана.

Добровольно, почти

В гареме существовали люди, которые отвечали за набор кадров, которых почти всегда не хватало. Они уговаривали рабов согласиться на операцию, обещая безопасность, статус и будущую власть.

Так создавалась лазейка: ислам запрещал кастрацию, но если человек «сам согласился», ответственность будто размывалась.

Версия Мустафы Али

Османский историк Мустафа Али писал, что Селим, довольный службой Газанфера и его брата Кафера, предложил им стать евнухами, пообещав привилегии. Операцию провёл врач Абдулгани Эфенди.

Кафер погиб, а Газанфер выжил - и позже действительно стал влиятельным человеком при дворе.

Что изменил «Великолепный век»

В сериале Газанфер выглядит взрослым и осознанным человеком, который будто сам выбирает судьбу. Но венецианские записи утверждают, что его схватили примерно в девятилетнем возрасте, а кастрировали вскоре после этого.