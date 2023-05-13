«Как в катафалке»: дом Стаса Михайлова не пригоден для жизни (фото)
В гости к музыканту пойдут лишь самые смелые.
У Стаса Михайлова денег куры не клюют, поэтому артист может позволить себе любые капризы. Например, певец обзавелся далеко не одним объектом недвижимости. У него есть дома в Италии, Черногории и Сочи. Но постоянно музыкант обитает в Москве — в нескромном особняке на Новорижском шоссе.
Убранство дома популярного исполнителя не секрет — его фотографии можно увидеть в Сети. Правда, такое зрелище мало кого восхищает. Интернет-пользователи считают, что особняк звезды, площадью 600 квадратных метров не пригоден для жизни.
В отделке дома использованы натуральные материалы — дерево и мрамор, а вот дизайн помещения явно подкачал. Михайлов отдал предпочтение золотому и черному цветам. Такой интерьер показался многим слишком мрачным.
«Как в катафалке. Из грязи в князи называется. Нет умеренности, чем аляповатей и вычурней, тем им кажется красивее», «Рудковская и Михайлов — эталон дурного вкуса», «Смотреть противно», — возмущаются в Сети.