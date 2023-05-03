«Как в доме престарелых»: квартира Олешко ужаснула даже простых россиян

Александр Олешко смог построить успешную актерскую карьеру, но не обзавелся достойным жильем. Ранее артист приобрел однокомнатную квартиру в Москве, обстановка в которой шокировала даже простых россиян.

Жилище звезды экрана стало достоянием широкой общественности после того, как Олешко засветил его в популярном шоу «Идеальный ремонт». Стены с ободранными обоями, дырявый пол и далеко не новая мебель ужаснули зрителей. Многие наотрез отказались верить, что это настоящий дом артиста.

«Только не уверяйте нас, что это единственное жилье Олешко. Якобы он жил в этом сарае со шмотками в узлах и с туалетом, как в доме престарелых?» — возмущаются в Сети.

Между тем Олешко предвидел такую реакцию публики. В рамках программы он извинился за состояние своей квартиры и уточнил, что это «склад» и «совершенно советское пространство».