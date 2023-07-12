Как в дешевой коммуналке: в Сеть угодили кадры из тайной квартиры Боярского, куда не пускают даже Луппиан

Михаил Боярский большую часть жизнь прожил в Санкт-Петербурге. Артист неоднократно признавался в любви к Северной столице, и, как отмечают СМИ, живет в восьмикомнатной квартире на набережной реки Мойки. Однако недавно оказалось, что у знаменитости есть и другая квартира, в которой он любит находить уединение.

Как рассказывал Боярский, однокомнатную квартиру недалеко от Невского проспекта он купил, когда в его основном жилье шел ремонт. Со временем же он начал все чаще и чаще появляться там и приглашал друзей остановиться у него.

В квартиру Боярский отвозил старинную мебель и другие предметы интерьера. Но однажды понял, что пора провести ремонт. И для этого пригласил программу «Идеальный ремонт».

Специалисты шоу полностью переделали жилье звезды экрана. Они остановились на бежевых тонах, в центр единственной комнаты поставили огромную двуспальную кровать. Всю мебель дизайнеры заменили на новую, но выбрали предметы в винтажном стиле.

Как отметили поклонники музыканта, они не остались в восторге от квартиры Боярского. До ремонта она была похожа на склад старины, а после — на коммунальную квартиру.

«Какой ужас! Вид дешевой коммуналки», «Непрактично и неудобно», «Ужас, какой дискомфорт»,

— признаются зрители.