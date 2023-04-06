Как в 50 выглядеть на 30: три секрета Хайди Клум пригодятся каждой

Немецкая топ-модель Хайди Клум в этом году отметит свое 50-летие. В это трудно поверить, ведь звезда мирового подиума до сих пор выглядит на 30. В чем же секрет роскошной и вечно стройной Хайди?

Модель строго придерживается трех простых правил, которые доступны каждой женщине. Во-первых, Клум всегда осветляет пряди у лица. Платиновые локоны омолаживают лицо и убирают пару лет. Второе правило относится к макияжу. Хайди советует наносить бронзер, чтобы лицо выглядело более скульптурным. Также средство помогает скорректировать проблемные участки кожи. Третий важный момент — яркая одежда. Клум до сих пор носит оранжевые, желтые и красные наряды, которые делают ее образ свежее и моложавее.

Этих правил придерживаются многие голливудские красотки, например, Дженнифер Энистон и Джулия Робертс. Конечно, это не все меры, которые предпринимает Клум в борьбе с возрастом. Она занимается спортом четыре раза в неделю, пьет как минимум два литра воды в день и соблюдает строгую диету. Модель исключила из своего рациона фастфуд и отдала предпочтение салатам и белковой пище.