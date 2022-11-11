Как усмирить обозленную тещу: секрет раскрыл милиционер из «Операции "Ы"»

Владимир Басов славился не только своей искрометной игрой и харизмой, но и поразительной находчивостью. Однажды актер одной фразой буквально влюбил в себя тещу, поначалу не признававшую новоиспеченного зятя.

Артист тогда женился на актрисе Валентине Титовой. Однако до рождения их сына он так не был знаком с родителями супруги. Чета Басовых отправила им в Подмосковье телеграмму с сообщением о счастливом событии.

Родители жены тут же изъявили желание приехать в гости к дочери, чтобы посмотреть на внука и познакомиться с именитым зятем. Сам Басов слегка опасался этого момента, ведь жена была моложе аж на 18 лет.

Реакция матери Титовой на внешность Басова оказалась неприятной, но предсказуемой. Она посмотрела на зятя и заявила дочери, что ей пора срочно разводиться.

Актер прикинулся, что не слышал обидной реплики. Находчивый Басов сказал теще, что непременно взял бы ее в жены, если бы не был знаком с Валентиной. Женщина оценила комплимент и с тех пор всегда относилась к зятю уважительно.