Как «Условный мент», но с необычным напарником: звезда «Убойной силы» тащит на себе новый детектив — сериал почти на 9 из 10

10 сентября 2025 16:11
Новинка сразу залетела в топы.

Если вы скучали по атмосфере тех самых сериалов начала 2000-х, где опер с харизмой решает дела на интуиции, — у нас хорошие новости. На Пятом канале стартовал новый детектив «Следопыт», и в главной роли — Андрей Федорцов, тот самый Василий Рогов из «Убойной силы».

Все как в старые добрые: честный мент, нелепые напарники, жизненные дела — только теперь с корги.

Про что вообще «Следопыт»?

Максим Охлопков, бывший егерь, принципиальный до костей, — вынужден покинуть родные псковские леса. Причина банальная: не сошелся с местным мэром, который прикрывал своего браконьерствующего сыночка. Главный герой не стал молчать — и в итоге оказался в холодном Петербурге, где жизнь течет совсем по-другому.

Новая работа — опером в одном из самых непростых районов города. Плюс напарник — вельш-корги по кличке Тюбик. Да-да, вы не ослышались. Этот пес сразу стал любимцем зрителей.

Охлопков здесь подозрительно напоминает своего телепредшественника — это Вася Рогов, но уже в обличии лесника. И это, честно говоря, работает на ура. Федорцов просто делает то, за что его и любили зрители: играет честного, немного наивного, но упертого мужика с мягким сердцем.

Зрители пока в восторге

За сериал проголосовали всего 85 человек, но оценка уже 8.8 баллов, а это говорит о многом. Сравнивают со знакомыми по духу проектами вроде «Условного мента», «Филина» и «Великолепной пятерки» — то есть, легкие детективы с комедийным уклоном, без излишнего драматизма и с героями, на которых хочется смотреть дальше. Прямо то, что нужно, чтобы отключиться от реальности после тяжелого рабочего дня.

Сценарий интересный, дела расследуют несложные. Самое оно, чтобы вечером расслабиться, — говорят зрители.

Фото: Кадры из сериалов «Убойная сила», «Следопыт»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
