Как ушла из жизни русская любимица Европы: эта загадка будоражит умы по сей день

Выпускницу ВГИКа Екатерину Голубеву в Европе заметили после ее работ в литовском артхаусе. Ведущая роль во французской картине «Пола Х» принесла ей номинацию на главный приз Каннского кинофестиваля, известность и любовь поклонников и прессы. Все они искали с ней встреч, просили автографы, но Екатерина не давала интервью и избегала общения с фанатами. Она едва не стала девушкой Бонда, но отказалась от коммерчески заманчивой роли.

Екатерине предложили достойную работу и ВНЖ во Франции, но она скучала по родине и очень хотела реализоваться в России. Даже в какой-то момент, бросила все и вернулась на родину и была счастлива, но лишь некоторое время. С кинокарьерой в России, правда, не задалось, хотя она успела сняться у Серебренникова.

Смерть, как и признание, нашла Екатерину во Франции. В начале августа 2011 года — точной даты не существует, что создает почву для разнообразных догадок. Ее тело обнаружили у станции метро «Пиренеи» рядом с домом, где жила русская красавица. Тут же начали подозревать самоубийство на почве затяжной депрессии, но не хватало доказательств. Ближайшее окружение 44-летней актрисы заговорило об убийстве: якобы в истории с Голубевой были замешаны два русских олигарха, а версия с депрессией придумана для отвода глаз.