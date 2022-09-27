Как уголовник из «Джентльменов удачи» стал главным Дедом Морозом СССР: его зарплата потрясет

Роман Филиппов на протяжении всей своей кинокарьеры мечтал о главных ролях. Но режиссеры видели его в основном как актера эпизодов. Ему доверяли ярких незначительных персонажей, которые под обаянием Филиппова становились запоминающимися. Чего стоят только его герои в любимых народных комедиях — уголовник Коля в «Джентльменах удачи», лесоруб Вася в «Девчатах» или Ладыженский в «Бриллиантовой руке».

В начале 70-х годов актера пригласили выступить дублером на елке в Кремле. Тогда роль Деда Мороза была закреплена за Александром Хвылей. Все дублирующие актеры выступали под записанную фонограмму, но на такие условия Роман не согласился. Он потребовал записать собственный голос и так талантливо сыграл новогоднего волшебника, что стал постоянным дублером.

Вскоре Филиппов добился равных прав с Хвылей — они работали по очереди. А после смерти актера в начале 80-х годов желанная главная роль досталась Роману. На протяжении следующих практически 20 лет именно Филиппов поздравлял детей на новогодней кремлевской елке, став главным Дедом Морозом СССР. Актер получал огромные по меркам прошлого гонорары за работу — около 800 рублей.