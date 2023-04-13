Как учатся дети в школах Японии: российские дети бы так точно не смогли

У них все совсем по-другому.

После детских садов наших детей нужно отправлять в общеобразовательные школы для получения базовых знаний в жизни. Зачастую российские школы обучают детей классическим предметам: математика, русский язык и литература, биология, физика и т.д. Но интересно ли вам узнать, как учатся дети в других странах? Разберемся на примере Японии.

Японские школьники несколько отличаются от наших детей. У них учеба начинается во втором месяце весны (в апреле) и разделена на триместры. В школах Японии принято учиться 12 классов, но дети вправе самостоятельно выбрать себе период обучения.

Некоторые могут уйти уже после 9-го класса. Однако статистика гласит, что более 90% учеников идут в 10-й класс и оканчивают все классы.

Интересным фактом является то, что в начале обучения в школе детям начинают прививать ценности и традиции государства. Это немаловажный фактор, который влияет на их дальнейшее восприятие мира. Уже после этого они начитают учиться читать, писать и считать.

Более того, ученики носят школьную форму. И да, даже не во время учебы! Интересно, помогла бы такая форма обучения российским школьникам?