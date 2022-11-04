Как уборщица, одетая в штору: дочь Мадонны подняли на смех за «нищий» наряд

Дочь Мадонны Лурдес Леон активно строит свою модельную карьеру. Знаменитость к 26 годам успела поучаствовать в нескольких фотосессиях и модных показах. Однако большее внимание она привлекает не своими успехами, а эксцентричными образами.

Так, несколько дней назад в своих социальных сетях она поделилась снимком в откровенном платье от Versace с разрезом на бедре практически до талии. Лурдес позировала с бокалом в руке и старалась подчеркнуть свою фигуру, однако пользователи Сети не остались в восторге от ее внешнего вида. По их мнению, наследница певицы выглядит нелепо в смелом платье, а наряд совсем не делает ее привлекательной.

«На ней ужасно смотрится это платье. Будто штора или скатерть», «Почему Лурдес постоянно смотрится так, словно ей надо принять ванну? Неухоженная и грязная», «Выглядит как уборщица», — пишет недовольная публика.

Подобная публикация не единственная в социальных сетях Лурдес. Ранее она шокировала поклонников практически голым фото, а также регулярно обескураживает фанатов своей неухоженностью.