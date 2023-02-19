Как у нас дома: посмотрите на квартиру Корчевникова, шокирующую своей простотой

Борис Корчевников известен не только своей карьерой, но и закрытостью. Артист не рассказывает поклонникам о личной жизни, практически не ведет социальные сети и крайне редко соглашается на интервью. При этом иногда он все же приоткрывает завесу тайны.

Так, знаменитый телеведущий стал гостем программы «Когда все дома». В шоу он показал часть своей квартиры, в которой всю жизнь прожил с матерью Ириной и которая расположена в самом центре Москвы, на Тверской улице.

Как отметили зрители, квартира Корчевникова отличается своей скромностью и маленькими размерами. На кухне, которая попала в кадр, едва помещается журналист с мамой и ведущий шоу Тимур Кизяков. Интерьер же сложно назвать богатым: скромная отделка, практически везде можно заметить иконы.

Сам Корчевников не комментировал свою квартиру. Он даже не поделился кадрами из шоу в социальных сетях и проигнорировал вопросы поклонников на эту тему.