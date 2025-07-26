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«Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном

26 июля 2025 21:02
«Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном

И зачем на черных гробах нужны розовые банты.

В «Игре в кальмара» визуал играет далеко не последнюю роль. Даже цвета формы — и те выбраны не случайно. Понятно, что они прежде всего сигнализируют, к какому классу в игре ты принадлежишь. Но и сами оттенки тоже говорят о многом.

Герои — в зелёных спортивных костюмах, охранники — в алых формах с масками, а гробы участников — чёрные, перевязанные розовыми бантами. И это не просто яркие цвета для зрелищности — этим стоит куда более сложная система символов.

Мы разобрали, как устроена эта цветовая иерархия, и почему в ней — весь смысл шоу.

Зелёный: подчинение, надежда, спортзал 80-х

«Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном

Зелёные костюмы игроков — это одновременно униформа и клеймо. Цвет выбран неслучайно: в Корее зелёный часто ассоциируется с надеждой. Это иронично, учитывая, что персонажи борются за жизнь, попав в адскую машину смерти.

Визуально зелёный напоминает форму школьников или воспитанников интерната, возвращая героев в состояние зависимости и юности Людей, попавших в ловушку долгов и отчаяния, снова одевают как детей — чтобы стереть идентичность и подчинить правилам.

Кроме того, зелёный — идеальный фон для крови. На тёмно-зелёной ткани алые брызги выглядят особенно резко. Это подчёркивает жёсткость игр, давит на игроков, а зрителю не даёт забыть: за фасадом «детской игры» — расчётливая бойня.

Красный: контроль, власть и тревога «Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном

Формы охранников выполнены в ярко-красном (почти алом) цвете. В корейской культуре красный может означать как жизнь и силу, так и агрессию. Здесь он работает как тревожный сигнал: «опасность», «не подходи», «следи за собой».

Эти люди не имеют имён и лиц — лишь цвет и символ на маске. Они как видеоигра: красный означает противника, системного персонажа. Но с поправкой на то, что внутри каждого костюма — такой же человек, как игроки. Цвет скрывает индивидуальность и делает из них «функцию».

И ещё одна важная деталь: на алом цвете формах охранников кровь почти не заметна — это не случайность. В условиях, где ежедневно убивают людей и тайно извлекают органы, такая форма становится не просто символом власти, а практичным решением.

Она скрывает следы насилия и помогает сохранить образ «чистого» механизма. В этом — вся философия игры: жестокость упакована в аккуратную оболочку, а зло — в стерильную форму.

Чёрные гробы с бантами: подарок от «бога»

«Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном

Один из самых жутких визуальных образов сериала — гробы умерших игроков. Чёрные коробки, перевязанные ярко-розовой лентой, будто подарки на какой-то мрачный праздник.

Арт-директор Чэ Кён Сон объяснила, что оформление гробов отражает мышление создателя Игры.

«Я вообразила, что в своих же глазах он будто бог, дарующий участникам шанс».

Смерть здесь подаётся как своего рода «подарок», а тела — как ненужный мусор, красиво упакованный в обёртку. В этом ирония и жестокость проекта: даже смерть превращена в шоу и оформлена так, будто это часть какого-то сервиса для вип-гостей.

«Это мой подарок тебе. Даже ваши тела, брошенные в мусоросжигательную печь, — это проявление моей милости».

Выглядит как цитата из какой-нибудь антиутопичной книжки, но работает на контрасте: розовый бант делает образ ещё страшнее. Это циничное «спасибо за участие» — как брендовая красивая коробка, только вместо логотипа — смерть.

А почему бант — розовый?

«Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном

Режиссёр Хван Дон Хёк добавил неожиданную деталь: цвета чёрного и розового для гроба были навеяны... K-pop.

«Основные цвета — чёрный и розовый. Я подобрал такие же тона, как у BLACKPINK», — объяснил он.

Вывод: в «Игре в кальмара» цвет — это и форма, и язык

«Как у BLACKPINK»: цвета в «Игре в кальмара» выбраны не случайно — вот почему игроки в зеленом, а охрана в красном

В этой истории всё продумано до последней полоски на костюме. Цвета не просто запоминаются — они действуют, подчиняют, пугают. Это система маркировки, где зелёный — твоя беспомощность, красный — контроль, а розовый — напоминание о том, как легко упаковать насилие в привлекательную обёртку.

Именно поэтому «Игра в кальмара» работает на всех уровнях — не только как триллер, но и как эстетически выверенная, злая сатира на общество, в котором даже смерть — это часть бренда.

Ранее мы писали: «Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам

Фото: Кадры из сериала «Игра в кальмара»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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