Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Как ты похудела!»: преображение Ханиной из «Склифосовского» заставит ахнуть

«Как ты похудела!»: преображение Ханиной из «Склифосовского» заставит ахнуть

13 декабря 2022 10:00
«Как ты похудела!»: преображение Ханиной из «Склифосовского» заставит ахнуть

Поклонники высоко оценили перемены во внешности артистки.

Евгения Лютая завоевала сердца зрителей со всей страны, перевоплотившись в анестезиолога Анну Ханину в медицинском сериале «Склифосовский». Поклонникам она особенно запомнилась и ярким талантом, и необычной внешностью, но, как оказалось, не так давно артистка решилась на резкое преображение.

Судя по социальным сетям 43-летней актрисы, она избавилась от своих лишних килограммов. В блоге Евгения поделилась коротким видео, на котором хвастается своими актерскими способностями.

«Как ты похудела!»: преображение Ханиной из «Склифосовского» заставит ахнуть

Пользователи Сети не оставили без внимания запись звезды экрана. Они с удивлением отметили перемены во внешности знаменитости и осыпали ее комплиментами. По их мнению, теперь Лютая совершенно не похожа на свою героиню и выглядит значительно свежее и моложе.

«Солнышко, как ты похудела», — удивляются пользователи Сети.

Фото: Кадр из сериала «Склифосовский-9», 2021, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video