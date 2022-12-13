«Как ты похудела!»: преображение Ханиной из «Склифосовского» заставит ахнуть
Поклонники высоко оценили перемены во внешности артистки.
Евгения Лютая завоевала сердца зрителей со всей страны, перевоплотившись в анестезиолога Анну Ханину в медицинском сериале «Склифосовский». Поклонникам она особенно запомнилась и ярким талантом, и необычной внешностью, но, как оказалось, не так давно артистка решилась на резкое преображение.
Судя по социальным сетям 43-летней актрисы, она избавилась от своих лишних килограммов. В блоге Евгения поделилась коротким видео, на котором хвастается своими актерскими способностями.
Пользователи Сети не оставили без внимания запись звезды экрана. Они с удивлением отметили перемены во внешности знаменитости и осыпали ее комплиментами. По их мнению, теперь Лютая совершенно не похожа на свою героиню и выглядит значительно свежее и моложе.
«Солнышко, как ты похудела», — удивляются пользователи Сети.