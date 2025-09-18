«Как ты не пахал мужик, обносился весь»: Кологривый «подсидел» Борисова в самом ожидаемом сериале России

Теперь хулиган и любитель дебоширить сыграет главную роль — хулигана и дебошира.

PREMIER выкатил главный хит фестиваля «Новый сезон» и потенциальный сериал года. Никита Кологривый сыграет Юрия Клинских в байопике «СЕКТОР ГАЗА», хотя ранее на эту роль рассматривался Юра Борисов.

Тизер показали прямо на презентации, и новость моментально разлетелась по Telegram-каналам. Мало кто ожидал, что проект про панк-рокера однажды увидит свет, но успех сериала о группе «Король и Шут» сделал свое дело.

Кто снимает

Режиссёр — Владимир Щегольков («Цербер»), сценарий написал Дмитрий Лемешев («Король и Шут»), продюсер Дмитрий Нелидов. Семья Хоя дала добро: в разработке участвовала его дочь Ирина Клинских. PREMIER готовит релиз на 2026 год.

Что покажут

История пойдёт от воронежских подвалов до всероссийской славы. Будет и 90-е, и кассетные миллионы, и последние три дня лета 2000-го. Все песни «Сектора» перепишут с жирным современным звуком — чтобы бахало в колонках.

Будет ли их перепевать Кологривый, пока остается загадкой.

Кого обошёл Кологривый

Изначально в 2024-м фаворитом был Юра Борисов, номинант на «Оскар». В гонке также участвовали Кузьма Сапрыкин и Никита Еленев. Но Кологривый в итоге всех переиграл и стал Хоем. Тут лишь отметим, что несмотря на весь задор, Борисов все-таки актер лирический, тогда как Никита и по жизни хулиган уровня Клинских.

