Как только деньги кончатся: сбежавшему Милохину предрекли возвращение в Россию

Даня Милохин поддался звездному тренду и поспешил сменить место жительства. 20-летний блогер со своими коллегами-друзьями перебрался в Казахстан, где снова занялся любимым делом. Он уверен, что именно в этой стране будущее соцсетей более радужное, чем у него на родине.

Но не стоит думать, что Милохин больше не вернется в Россию. По мнению светского обозревателя Левана Тодуа, это случится и достаточно скоро. Он объяснил, что в Казахстане много своих медийных популярных персон, которые вытеснят «чужестранца».

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«Обязательно вернется. Как только денег станет меньше», – заявил эксперт в беседе с порталом Popcornnews . Тодуа предположил, что в Москве Даня попробует себя в качестве поп-исполнителя. Опыт у Милохина уже есть, в прошлом году он записал совместную композицию с Ильей Лагутенко под названием «Башня». Песня сразу же попала в чарты и пользовалась большим успехом у меломанов.