Как Тодоренко выглядит после родов: «честное» фото на радость россиянкам

Летом этого года Регина Тодоренко родила своего второго сына Мирослава. Знаменитость активно рассказывает о воспитании юного наследника в социальных сетях и старается быть откровенной с фанатами. Сейчас же телеведущая раскрыла, как переживает прошедшие роды.

По словам Тодоренко, она за минувшие месяцы так и не смогла восстановить свою фигуру. В подтверждение слов она даже поделилась откровенным снимком, на котором позирует в белье. В кадре видно, что знаменитость больше не может похвастаться своей спортивной фигурой.

«Приходится трудиться», — признается телеведущая.

Ради достижения результата Тодоренко согласилась даже на участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Артистка не скрывает, что с помощью проекта намерена исправить фигуру и привести себя в форму, поэтому готова трудиться не покладая рук.