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Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

30 июля 2025 13:46
Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

Когда кажется, что уже сняли все, что только можно — появляется новый микс.

Голливудская фабрика грез снова готовится удивлять зрителей. Формула проверенная — вдохновиться тем, что уже работало. На подходе — новая драма с элементами паранормального: эдакий коктейль из «Титаника» и хоррора «Другие».

Здесь видятся большие перспективы — в мире ужастиков давно не хватает чего-то действительно свежего. Без привычных семей, покупающих дома с привидениями, и без очередных «астральных» штампов. Наконец-то что-то, что может удивить.

Что мы знаем о фильме?

Проект придумал Дин Флейшер-Кэмп — автор ремейка «Лило и Стича», который также планирует написать сценарий. Детали сюжета пока держатся в секрете, но инсайдеры поделились любопытным фрагментом: история будет построена вокруг отношений влюбленных, которые живут в начале 20 века. Их неожиданно разлучают странные, мистические и необъяснимые события, которые ворвались в их жизнь. Что именно стоит за этой загадкой — узнаем, к сожалению, не скоро. Пока у фильма даже нет дистрибьютора.

Если пофантазировать, что именно режиссер может взять из «Титаника», то, конечно, в первую очередь — это масштабную романтическую историю на фоне роскошных убранств прошлого столетия. Великолепные интерьеры, вечера в бальных залах, пара влюбленных, чья судьба словно была предрешена.

С другой стороны, от хоррора «Другие» можно ожидать тонкой работы с мистикой и напряженной атмосферой. Здесь видятся не столько громкие крики и кровь, сколько тени, шепоты и игра на воображении зрителя. В итоге должна получится не просто трагедия или проходной ужастик, а настоящий психологический триллер с элементами сверхъестественного.

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

Есть ли успешные примеры?

Идея смешать романтику с мистикой — далеко не нова. Вспомните, например, «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур — фильм, который умело балансировал между трогательной историей любви и потусторонними элементами.

Относительно новый фильм «Прочь» тоже успешно смешал жанры и привле к внимание не только любителей ужасов, но и широкой аудитории. Главное — найти золотую середину между эмоциями, страхом и, конечно, не злоупотреблять клише.

Говоря о смелых экспериментах, вспоминается Sci-Fi от Ридли Скотта. Фильм получил неплохие оценки — 7,6 на IMDb — но у нас в России почему-то прошел практически незамеченным.

Фото: Кадры из фильма «Другие» (2001 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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