Как теперь выглядит Илюша из советского фильма про Обломова: вы бы его не узнали

Вихрастый малыш Андрей Разумовский, воплотивший на экране Илюшу Обломова в фильме Никиты Михалкова, снялся в картине 1979 года «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» в 7 лет. Сын режиссера Андрея Разумовского после громкого дебюта продолжил заниматься кинематографом. В 11 лет пошел работать ассистентом режиссера на студенческих фильмах ВГИКа, был актером дубляжа на «Мосфильме».

С таким послужным списком мальчику была уготована прямая дорога в театральный вуз. Он поступил во ВГИК на факультет режиссуры, отучился в мастерской прославленного Сергея Соловьева. Несмотря на ранний дебют в кино и отцовскую режиссерскую жилку, популярности Разумовскому-младшему снискать не удалось.

За 47 лет творческой деятельности в кино он появился всего пять раз. Одна из последних его ролей — охранник детского сада в сериале «Пятая стража». В полноватом 50-летнем мужчине с одутловатым лицом и пышными усами, конечно, нелегко признать маленького Обломова или маленького школьника из короткометражки «Тигры в жизни второклассника Семена».