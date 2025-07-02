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Как тебе такое, Илон Маск? У главных злодеев «Игры в кальмара» есть реальные прототипы — и режиссёр сериала их искренне презирает

2 июля 2025 11:50
Как тебе такое, Илон Маск? У главных злодеев «Игры в кальмара» есть реальные прототипы — и режиссёр сериала их искренне презирает

Признайтесь, вы ведь тоже замечали сходство, но думали, что вам показалось?

«Игра в кальмара» всегда показывала, что настоящие монстры — не те, кто убивает других на арене, а те, кто платит за это зрелище. Знаменитые VIP’ы — «отбитые миллионеры» под золотыми масками — не выдумка из пустоты. В третьем сезоне они снимают маски — и это настоящая метафора, признаётся Хван Дон-хёк:

«В прошлом те, кто реально контролировал систему, прятались за кулисами. Но сейчас они сами выходят на сцену и заявляют: “Мы всё решаем. Мы всем управляем”».

Хван вдохновлялся не конкретными именами, но схожести своих злодеев с одной «селебой» не скрывает:

«После третьего сезона я подумал: некоторые VIP’ы ведь правда похожи на Илона Маска. Он везде! Глава гигантской технокорпорации и ещё этот шоумен».

При этом он подчёркивает, что VIP’ы — это собирательный портрет новой олигархии, которую Дон-хёк, похоже, терпеть не может:

Как тебе такое, Илон Маск? У главных злодеев «Игры в кальмара» есть реальные прототипы — и режиссёр сериала их искренне презирает

Сами VIP’ы в новом сезоне окончательно скатываются во мрак: теперь они не только ставят ставки, но и сами берут автоматы и убивают проигравших. Это как раз про мир, где богатейшие больше не прячутся — и демонстративно играют жизнями бедных.

Когда «Игра в кальмара» вышла в 2020-м, в мире было 2000 миллиардеров. В 2025-м их уже больше 3000.

Пока число миллиардеров растёт, а их состояние удваивается за пять лет, герои «Игры» дерутся между собой за крохи — и спорят, голосовать «за» или «против» ещё одной бессмысленной игры. И эта поляризация — не вымысел, а тревожная реальность, которая делает «Игру в кальмара» куда страшнее обычного антиутопического шоу.

Ранее мы также писали: Была ли игрок 067 дочерью 456 в «Игре в кальмара»: объясняем, что на самом деле связывало двух персонажей

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Игра в кальмара»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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