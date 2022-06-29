«Как тебе спится?»: неприглядный поступок Разина предали огласке

Юра Шатунов скончался от продолжительного стресса, связанного с судами против Андрей Разина. В этом уверена Алена Жигалова , поделившаяся мнением в своем YouTube-шоу.

Как отметила журналистка, прямо перед своей кончиной Шатунов выиграл очередное дело против продюсера «Ласкового мая» и доказал свои права на творчество коллектива. Таким образом музыкант закончил многолетнюю серию разбирательств, которая, как уверена Жигалова, весьма негативно сказалась и на его здоровье, и на психологическом состоянии. Поэтому, как считает журналистка, виноват в смерти музыканта лишь Андрей Разин, который таскал бывшего коллегу по судам долгие годы.

«У меня вопрос к Разину... Как тебе сейчас спится, Андрей Разин, читая вот такие новости?» — рассуждает Жигалова.

Сам Разин при этом выразил соболезнования семье Шатунова в социальных сетях. Продюсер назвал их отношения сложными и удалил гневные записи, связанные с судами.