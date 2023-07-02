Как такое возможно? Сын приемной дочери советского Арамиса растет копией деда

Актриса Анна Ардова родилась в семье режиссера Бориса Ардова и его жены Валентины, актрисы Московского ТЮЗа. Когда Анне не было и года, родители развелись, и девочка росла с отчимом — знаменитым актером Игорем Старыгиным, исполнителем роли Арамиса в «Трех мушкетерах».

Старыгин воспитывал приемную дочь как родную и всегда находился с ней в прекрасных отношениях. Однако биологического родства между ними нет. Тем удивительнее, что сын Анны растет просто копией приемного деда.

Актриса родила сына в 2001 году в браке с актером Александром Шавриным. Супруги прожили вместе почти 20 лет, но разошлись, когда Александр узнал об измене жены.

Сын Антон после развода остался с отцом — простить матери развал семьи он не смог.

Поразительно, но Антон больше всего похож не на собственных родителей, а на воспитавшего его мать Игоря Старыгина. Парень вырос настоящим красавцем, и подписчики не устают подчеркивать, как он похож на молодого Арамиса.

Антон не стал прерывать актерскую династию и уже начал свой путь в мире кинематографа. Он близко общается со сводной сестрой Софьей, но с матерью контакт так и не наладил.