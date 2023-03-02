Как такое возможно: старая дача Нади из сериала «Всегда говори "всегда"» вызывает просто ужас (фото)

Миниатюрная Надя Грозовская из популярного сериала за 30 лет работы в кино заработала на собственный загородный дом. Татьяне Абрамовой всегда хотелось больше времени проводить на природе, но первая дача вряд смогла осуществить ее мечту.

За невысоким забором огороженного участка, куда актриса пригласила журналистов программы «Дачные истории», виднеются каменные многоэтажные дома. Соседние дачи тоже отделены друг от друга оградами, но расположены строения слишком близко. Ощущение тесноты и урбанистическая атмосфера не давали полностью насладиться свежим воздухом, а потому супруг Юрий Беляев подарил благоверной новую дачу — в селе Быково Раменского района.

Новая приусадебная территория насчитает 12 соток, на которых расположены два дома — гостевой и хозяйский. В полностью отреставрированном 120-метровом коттедже с гостиной в деревенском стиле супруги часто принимают гостей и потчуют их сливовой настойкой, собственноручно приготовленной звездой «Всегда говори „всегда“».