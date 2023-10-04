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Как такое возможно? При виде 77-летней матери Дмитрия Маликова челюсть падает на пол

4 октября 2023 10:15
Как такое возможно? При виде 77-летней матери Дмитрия Маликова челюсть падает на пол

Красавица всегда была в тени звездных родственников.

Дмитрий Маликов вырос в творческой семье. Отец, основатель ВИА «Самоцветы», с ранних лет привил певцу любовь к музыке. В интервью исполнитель часто говорит о своем папе-контрабасисте, но его мать Людмила Вьюнкова редко появляется на светских мероприятиях и не мелькает в заголовках светской хроники.

Мама Маликова-младшего в молодости была танцовщицей. Вьюнкова успешно выступала в «Московском Мюзик-Холле». Стройная и утонченная красавица, она с первого взгляда покорила будущего мужа. Ради успеха близких женщина забросила собственную карьеру, но ни разу не пожалела о своем выборе.

Сейчас Людмиле Михайловне уже 78 лет. Для своих лет пенсионерка выглядит прекрасно. Моложавая, ухоженная и подтянутая, она до сих пор приковывает взгляды. Дама отличается элегантностью и хорошим вкусом: неудивительно, что Вьюнкова всегда одета с иголочки.

Как такое возможно? При виде 77-летней матери Дмитрия Маликова челюсть падает на пол
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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