Как такое возможно? При виде 77-летней матери Дмитрия Маликова челюсть падает на пол

Дмитрий Маликов вырос в творческой семье. Отец, основатель ВИА «Самоцветы», с ранних лет привил певцу любовь к музыке. В интервью исполнитель часто говорит о своем папе-контрабасисте, но его мать Людмила Вьюнкова редко появляется на светских мероприятиях и не мелькает в заголовках светской хроники.

Мама Маликова-младшего в молодости была танцовщицей. Вьюнкова успешно выступала в «Московском Мюзик-Холле». Стройная и утонченная красавица, она с первого взгляда покорила будущего мужа. Ради успеха близких женщина забросила собственную карьеру, но ни разу не пожалела о своем выборе.

Сейчас Людмиле Михайловне уже 78 лет. Для своих лет пенсионерка выглядит прекрасно. Моложавая, ухоженная и подтянутая, она до сих пор приковывает взгляды. Дама отличается элегантностью и хорошим вкусом: неудивительно, что Вьюнкова всегда одета с иголочки.