Как такое возможно? От происходящего за кулисами русского балета волосы встанут дыбом

Русский балет считается самым красивым и изящным из всех искусств. Однако за всей этой сказкой скрывается не самая приглядная истина.

У артистов балета, как и у театральных актеров, есть дублеры. Они приходят на помощь в случае форс-мажора, когда кто-то из оригинального состава не может выйти на сцену. Дублеры должны быть на каждом спектакле на всякий случай. В балете заменяют не только прим, но и других участников. Поэтому одну постановку репетируют несколько коллективов — в крупных театрах их общее количество доходит до 20. Если выступление показывают ежедневно, то группы сменяют друг друга.

Второй неприятный момент балетного искусства — скоротечность карьеры. Артисты уходят на пенсию в 35 лет из-за состояния здоровья. Травмы, вывихи, растяжения, постоянная боль в мышцах — такова участь танцоров балета.

Следующая неприглядная правда об этом искусстве — специально приглашенные зрители. На выступления зовут подсадных людей, которые кричат «браво», аплодируют и встают с кресел в нужные моменты. Бывает и так, что конкуренты «заказывают» зрителей, чтобы те освистали спектакль и артистов. И это может разрушить чью-то карьеру.