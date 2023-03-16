Как такое возможно: от фото 24-летнего Збруева голова закружится

На творческую карьеру Александра Збруева вдохновила подруга матери. Она как-то устроила ему шуточный экзамен по актерскому мастерству, который он с честью выдержал. Так она открыла ему дорогу в мир кино и театра, а зрителям подарила невероятно харизматичного артиста, неоднократно признававшегося секс-символом отечественного кинематографа.

Дебютной для актера стала картина Александра Захри «Мой младший брат», где он появился вместе с Олегом Далем, Андреем Мироновым и Олегом Ефремовым. В экранизации романа Василия Аксенова «Звездный билет» начинающему артисту досталась роль Димки Денисова — младшего брата. Бунтарь по натуре, он не хочет слушать советы окружающих и подбивает друзей на то, чтобы уехать из Москвы.

24-летний артист совсем не похож на того Збруева, которого привыкли видеть зрители. Единственное, что позволяет угадать в молодом актере звезду «Филера» и фильма «Батальоны просят огня», — это невероятное обаяние, которое чувствуется даже через экран.