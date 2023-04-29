Как такое возможно? От этого запрета султана Сулеймана волосы встанут дыбом

После выхода нашумевшего сериала «Великолепный век» в мире резко возрос интерес к истории Османской империи. Правда, далеко не всегда показанное на экране передавало реальную картину, а некоторые интересные факты и вовсе были опущены.

Так, в четвертом сезоне телепроекта зрителям показали, что жители страны узнали о кофе. Действительно, с этим напитком они познакомились лишь в 16-м веке. Кофе так понравился жителям, что все буквально на нем помешались. Из-за этого поначалу лояльный к напитку Сулейман сменил милость на гнев и приравнял его распитие к греху.

Но решение султана не было связано с религиозностью. Он начал замечать, что из-за напитка его приближенные становятся расслабленными, ведь кофейные посиделки отнимали у них много времени. Запрет Сулеймана не напугал население. Многие уже успели «подсесть» на кофе и изобретали лазейки, как обойти закон султана. Но, к счастью, со временем запрет сошел на нет, и бодрящий напиток стал общедоступным.

Сегодня поступок Сулеймана покажется дикостью, ведь представить Турцию без любви к кофе невозможно.