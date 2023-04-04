Как такое возможно? Никогда не угадаете, сколько лет этой американской красотке

В 90-е американская рок-группа No Doubt потрясла весь мир своей лирической балладой Don’t speak. Песню сочинила и исполнила солистка коллектива Гвен Стефани, которая в одночасье стала звездой первого эшелона.

Певица известна не только как талантливая исполнительница. Гвен уже давно считается иконой моды. Фирменные платиновые волосы и алая помада стали ее визитной карточкой. Даже сегодня Стефани не сдает свои позиции. Недавно она появилась на музыкальном мероприятии вместе с мужем, кантри-певцом Блейком Шелтоном. Гвен облачилась в черный мужской пиджак, рубашку и галстук. Образ дополнила экстремальная мини-юбка, расшитая камнями, а на ногах были высокие меховые сапоги. Певица не изменила себе и сделала яркий макияж со стрелками и алой помадой.

Трудно поверить, но Гвен уже 53 года. У нее фигура молодой девушки, а лицо такое же гладкое, как и много лет назад. Известно, что Стефани никогда не обращается к визажистам и делает макияж сама. Пользователи Сети были ошарашены внешним видом Гвен: «Она забыла постареть!», «Наверное, Стефани — ведьма», «Какая роскошная. Буду равняться на нее».