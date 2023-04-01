Как такое возможно? Не поверите, что Барбра Стрейзанд годами скрывала от фанатов

Порой многие звезды добиваются всемирного признания не благодаря, а вопреки. Одним на пути к успеху мешает малопривлекательная внешность, другие же сталкиваются с гораздо более серьезными препятствиями. К числу вторых относится и Барбра Стрейзанд.

Актрисе, певице и продюсеру на протяжении довольно длительного времени удавалось прятать от публики свой большой изъян. Выяснилось, что еще в детстве артистке поставили неизлечимый диагноз, который, казалось бы, должен был поставить жирный крест на карьере будущей звезды.

Медики обнаружили у Стрейзанд тиннитус. Из-за этого серьезного недуга Барбара постоянно слышит шум в ушах. Чтобы хоть как-то справиться с проблемой, исполнительница носит слуховой аппарат, правда, на публике предпочитает обходиться без него.

Вот почему многие поклонники даже не догадывались о недуге артистки. Теперь многие задаются вопросом о том, как при наличии подобных проблем стала возможной музыкальная и актерская карьера Стрейзанд.