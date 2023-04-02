Как такое возможно: не поверите, чем греки пользовались вместо туалетной бумаги в древности

Изучая быт наших предков, археологи часто сталкиваются с тем, что предназначение некоторых найденных предметов очень сложно установить. И когда на территории древней Эллады были обнаружены маленькие керамические камни, их приняли за обычные игральные фишки. Но француз Филипп Шарлье заявил, что эти объекты использовались греками в качестве туалетной бумаги.

И эта, на первый взгляд, неправдоподобная теория подтверждается сразу несколькими фактами. К примеру, на одном из античных сосудов для вина был изображен мужчина, который использовал небольшую овальную гальку в качестве средства личной гигиены.

Еще одним важным открытием, которое доказывает позицию французского ученого, стало то, что камни почти всегда расположены рядом с древними отхожими местами. Впрочем, не только греки применяли такие твердые скребки. Некоторые жители прибрежных районов справлялись с помощью раковин мидий или скорлупы кокосы.